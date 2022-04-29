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Опубликовано 29 апреля 2022, 11:31

В ГД разработают поправки об ужесточении наказания за пропаганду экстремистской символики

С соответствующим предложением ранее выступил генпрокурор России Игорь Краснов. В качестве наказания за данное нарушение может быть предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей.

Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России готова разработать поправки в законодательство, которые будут усиливать ответственность за пропаганду и демонстрацию экстремистской символики. Об этом заявил председатель комиссии Василий Пискарёв.

"Недавно прозвучало соответствующее предложение генпрокурора Игоря Краснова — чётко прописать в законе ответственность за пропаганду и демонстрирование экстремистской символики. По аналогии с фашистской. Полностью поддерживаем инициативу и готовы на площадке комиссии этим заняться. Приглашаем наших коллег из Генпрокуратуры принять участие в работе над поправками", — сказал Пискарёв.

Он напомнил, что сейчас за демонстрацию и изготовление нацистской атрибутики предусмотрен штраф, который может доходить до ста тысяч рублей. По мнению председателя комиссии, наказание за пропаганду экстремистской символики может быть аналогичным.

Генпрокурор РФ призвал прописать ответственность за пропаганду экстремистской символики
Генпрокурор РФ призвал прописать ответственность за пропаганду экстремистской символики

Ранее Лайф писал о том, как в Подмосковье сторонника нацистов задержали за поджог полицейской машины с символикой Z. По данным МВД, злоумышленник вместе со знакомым спланировал преступление заранее. В ведомстве добавили, что подозреваемый находится под стражей, поиски соучастника продолжаются.

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