В ГД разработают поправки об ужесточении наказания за пропаганду экстремистской символики

С соответствующим предложением ранее выступил генпрокурор России Игорь Краснов. В качестве наказания за данное нарушение может быть предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей.

Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России готова разработать поправки в законодательство, которые будут усиливать ответственность за пропаганду и демонстрацию экстремистской символики. Об этом заявил председатель комиссии Василий Пискарёв.

"Недавно прозвучало соответствующее предложение генпрокурора Игоря Краснова — чётко прописать в законе ответственность за пропаганду и демонстрирование экстремистской символики. По аналогии с фашистской. Полностью поддерживаем инициативу и готовы на площадке комиссии этим заняться. Приглашаем наших коллег из Генпрокуратуры принять участие в работе над поправками", — сказал Пискарёв.

Он напомнил, что сейчас за демонстрацию и изготовление нацистской атрибутики предусмотрен штраф, который может доходить до ста тысяч рублей. По мнению председателя комиссии, наказание за пропаганду экстремистской символики может быть аналогичным.