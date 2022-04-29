Джонсону и Трасс выразили отвращение за военные игры, оттолкнувшие Зеленского от мира с РФ

Первые лица Великобритании пошли на этот безрассудный шаг исключительно ради собственной выгоды и в мирном решении конфликта на Украине они совсем не заинтересованы, считает автор.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава МИД королевства Лиз Трасс лишили Киев возможности мирного решения кризиса. Такое мнение выразил колумнист газеты The Guardian Саймон Дженкинс.

Дженкинс напомнил о внезапной поездке Джонсона в Киев, где украинский лидер получил указание от премьер-министра не идти ни на какие уступки по отношению к России. Лиз Трасс, по мнению журналиста, в плане указаний Украине может составить конкуренцию Джонсону. Он считает, что премьер-министр и глава МИД такими "военными играми" борются за голоса избирателей.

"Не секрет, что лидеры-демократы играют в военные игры, чтобы раззадорить избирателей, но это, должно быть, первый случай борьбы за лидерство среди консерваторов, которая ведётся на границах России", — объяснил аналитик.

Также журналист подверг Трасс критике за использование "бульварной риторики" в сложнейших ситуациях, требующих взвешенных решений. Автор убеждён, что специальная военная операция вполне может завершиться признанием Украиной Крыма и Донбасса, но данный сценарий не устраивает западных партнёров Киева.

"То, что Великобритания использует этот конфликт для предстоящей грязной борьбы за лидерство, вызывает отвращение", — заключил Дженкинс.