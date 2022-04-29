ВС России уничтожили ракетный комплекс "Точка-У", из которого ВСУ обстреляли Херсон
В военном ведомстве рассказали также о нанесении поражений шести районам сосредоточения ВСУ и их военной техники, а также об истреблении трёх артиллерийских батарей.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении в Николаевской области пусковой установки вместе c боевым расчётом украинского ракетного комплекса "Точка-У", который разрушил жилые кварталы в городе Херсоне.
"В районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчётом украинского ракетного комплекса "Точка-У", с которой вчера был нанесён удар по жилым кварталам города Херсона", — уведомил Игорь Конашенков.
Кроме того, в военном ведомстве сообщили о нанесении поражений шести районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также об уничтожении трёх артиллерийских батарей ВСУ и дивизиона реактивных систем залпового огня ВСУ.
А ранее Министерство обороны России опубликовало кадры разрушений в Херсоне вследствие удара украинской ракетой "Точка-У". Это произошло 27 апреля в 23:00 по московскому времени. В ведомстве полагают, что обстрел жилых кварталов в районе проспекта Ушакова производился намеренно, что является нарушением норм международного гуманитарного права. В указанном районе находятся школы, детские сады и соцучреждения.
ТАСС / Валентин Спринчак