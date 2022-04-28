ВС РФ уничтожили украинскую пусковую установку "Точка-У"

Также высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 38 военных объектов Украины, среди которых три пункта управления, 22 опорных пункта формирований националистов и шесть складов вооружения.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили пусковую установку украинского ракетного комплекса "Точка-У".

"Ракетными войсками в течение дня уничтожена украинская пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У", нанесено поражение двум районам сосредоточения живой силы и военной техники", — сказал он в ходе брифинга.

Также силами ПВО за день сбито три "Точки-У" над сёлами Петрополье и Малая Камышеваха. Кроме того, уничтожено семь беспилотников в районе Букина, Топольского, Русских Тишек в Харьковской области, Редкодуба и Марьевки в ДНР, Наугольного в ЛНР и Чернобаевки в Херсонской области.

Высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 38 украинских военных объектов, среди которых три пункта управления, 22 опорных пункта формирований украинских националистов, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники и шесть складов вооружения, боеприпасов и горючего близ Александровки, Гусаровки, Долгенького и Барвенкова. Также оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 76 объектам: двум складам вооружения в Покровском и Гороховском, командному пункту и 73 районам сосредоточения живой силы и техники.

Всего же за время спецоперации российским войскам удалось уничтожить 142 самолёта, 111 вертолётов, 621 беспилотный летательный аппарат, 277 зенитных ракетных комплексов, 2629 танков и других боевых бронированных машин, 302 установки реактивных систем залпового огня, 1154 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 2445 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.