"Контуженный эвакуировал экипаж": В Минобороны рассказали о новых подвигах в ходе "Операции Z"

Российские солдаты и офицеры смело принимают на себя огонь внезапно атаковавшего противника ещё до подкрепления и, получив контузию, спасают жизнь боевым товарищам.

Старший лейтенант Антон Киселёв, получив контузию, сумел спасти экипаж машины боевой пехоты. Его танковый взвод встретил ожесточённое сопротивление со стороны националистов в ходе освобождения от них одного из населённых пунктов. Боевая машина Антона была подорвана на мине и обстреляна из ручного противотанкового гранатомёта. Об этом рассказали в Минобороны РФ в рамках освещения отважных, а зачастую и героических действий российских военных в ходе "Операции Z".

Российский боец, несмотря на контузию, проявил мужество и отвагу и продолжил вести бой стрелковым оружием. При этом он лично уничтожил гранатомётчика.

"Продолжая бой, старший лейтенант Киселёв, заметив подбитую боевую машину пехоты, рискуя собственной жизнью, лично эвакуировал и оказал первую помощь пострадавшему экипажу", — сообщает Минобороны.

Сержант Сергей Ибрагимов также спас человека. Батальонно-тактическая группа российских бойцов, связь в которой он обеспечивал, вступила в неравный бой с вооружёнными формированиями украинских националистов. Во время боя командно-штабная машина, в которой находился Сергей, подорвалась на вражеской мине и загорелась. Несмотря на полученную контузию, солдат эвакуировал из горящей машины раненого водителя, чем спас ему жизнь. После этого Сергей оперативно организовал связь в группе по резервным средствам связи, чем обеспечил возможность передачи артиллерийским подразделениям координат для нанесения контрудара по позициям радикалов. Профессионализм, оперативность и уверенные действия героя позволили обеспечить устойчивое управление группой в бою и разгромить вооружённое формирование боевиков.

А вот ефрейтор Владислав Анфалов в ходе несения боевого дежурства на наблюдательном посту обнаружил с прикрываемого направления наступление вооружённых групп противника численностью до 20 человек. Их действия поддерживались миномётным обстрелом. Владислав немедленно доложил об этом и сам открыл огонь по наступающим националистам из штатного стрелкового оружия. Грамотно распределив силы, ефрейтор Анфалов первым выстрелом уничтожил вражеского гранатомётчика, чем существенно сократил атакующий потенциал врага. Благодаря его смелости и решительности попытка прорыва украинских диверсантов в населённый пункт была пресечена.