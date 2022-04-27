Ударили по "кочующему миномёту": В Минобороны рассказали о новых подвигах в ходе "Операции Z"

Попадая под артобстрелы или в засаду, российские военнослужащие из разных родов войск проявляют отвагу и приближают освобождение Украины от националистов.

Освобождая один из населённых пунктов Украины от вооружённых формирований националистов, экипаж российского танка в составе мотострелкового полка столкнулся с организованной боевиками обороной. Один из танкистов, сержант Артём Салынов, уничтожил находящийся на блокпосте "кочующий миномёт" противника с экипажем и боеприпасами, а также танк, БМП и более десяти радикалов. Об этом рассказали в Минобороны РФ в рамках освещения отважных, а зачастую и героических действий российских военных в ходе "Операции Z".

Продвигаясь далее к населённому пункту, экипаж танка уничтожил четыре грузовых автомобиля, в которых перевозились боеприпасы противника. И тут Артём Салынов обнаружил, что дорога к пункту назначения, а также прилегающая местность заминированы.

"Огнём из танкового пулемёта сержант Салынов вызвал цепную детонацию мин на дороге, в результате чего был создан коридор, по которому российские мотострелки стремительно вошли в населённый пункт, вытеснив из него подразделения националистов", — сообщает Министерство обороны РФ.

А под руководством старшего лейтенанта Джавада Мамутова расчёт в составе батальонно-тактической группы ракетной бригады нанёс поражение семи штабам оперативно-тактических группировок боевиков, одному военному аэродрому и трём системам ПВО противника. Личные действия офицера позволили значительно уменьшить военный потенциал противника и тем самым развить стремительное наступление.

А колонна мотострелкового подразделения заместителя командира батальона майора Сергея Дремлюги, продвигаясь вглубь обороны противника, попала под миномётный и авиационный обстрел. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Сергей приступил к выводу колонны из-под огневого залпа. Параллельно он обнаружил две хорошо вооружённых группы противника и с ходу атаковал их позиции. Было уничтожено до 15 бойцов противника. Остальные, понимая бесполезность сопротивления, отступили. При этом потерь среди личного состава колонны и техники допущено не было.