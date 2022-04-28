Неонацисты из Германии направили материальную помощь бойцам "Азова"

Данным пожертвованием партия "Третий путь" намерена продемонстрировать "свою солидарность с оборонительной борьбой" на территории Незалежной, особенно с "воюющими националистами".

Правительству Германии стало известно о том, что неонацистская партия "Третий путь" оказывает материальную помощь "воюющим националистам" на Украине. Об этом говорится в ответе на запрос фракции Левой партии, опубликованном на сайте Бундестага.

"Федеральное правительство располагает информацией о том, что партия "Третий путь" в марте 2022 года доставила материальную помощь "воюющим националистам" на Украине, которая, по партийной информации, была сдана на фронте в Киеве", — говорится в документе.

Данным пожертвованием партия намерена продемонстрировать "свою солидарность с оборонительной борьбой на Украине", особенно с "воюющими националистами", отмечается в ответе. Согласно данным немецкой контрразведки, контакты "Третьего пути" с украинскими националистами начались ещё задолго до старта российской "Операции Z". У неонацистов имеются давние связи с партией "Национальный корпус" и полком "Азов". При этом уточняется, что 10 апреля "Третий путь" направил на Украину вторую партию материальной помощи, которая предназначена для "Азова".