Речь идёт об объектах, расположенных в районах железнодорожных узлов Фастов, Красносёлка и Полонное.

Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили ракетами "Калибр" три электроподстанции в Киевской, Хмельницкой и Одесской областях в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красносёлка и Полонное", — уточнил офицер.

А ракетами воздушного базирования ВКС России нанесли удары по десяти военным объектам Украины, включая девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населённого пункта Ильичёвка.