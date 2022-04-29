ВС России уничтожили ракетами "Калибр" три электроподстанции в ходе "Операции Z"
Речь идёт об объектах, расположенных в районах железнодорожных узлов Фастов, Красносёлка и Полонное.
Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили ракетами "Калибр" три электроподстанции в Киевской, Хмельницкой и Одесской областях в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красносёлка и Полонное", — уточнил офицер.
А ракетами воздушного базирования ВКС России нанесли удары по десяти военным объектам Украины, включая девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населённого пункта Ильичёвка.
А ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО России сбили украинский вертолёт Ми-24 в Харьковской области. Также, по словам генерал-майора Игоря Конашенкова, в районах населённых пунктов Пески-Радьковские и Борщовка были уничтожены два беспилотных летательных аппарата ВСУ.
Кадр из видео © Минобороны РФ / ТАСС