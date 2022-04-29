Песков — о ходе переговоров РФ и Украины: Пока нет новостей

А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об "огромном шаге назад" Киева в переговорах. По словам министра, после встреч в Стамбуле украинская сторона резко пошла на попятную. А относительно скорректированного РФ проекта Владимир Зеленский вовсе заявил, что якобы его не видел. Тем не менее Владимир Путин заверил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.