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Регион
Опубликовано 29 апреля 2022, 10:49
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Песков — о ходе переговоров РФ и Украины: Пока нет новостей

При этом ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об "огромном шаге назад" со стороны Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии новостей о ходе российско-украинских переговоров.

"На переговорном треке пока нет новостей", — отметил представитель Кремля.

Лавров счёл театральным жестом идею Киева провести спецраунд переговоров у "Азовстали"
Лавров счёл театральным жестом идею Киева провести спецраунд переговоров у "Азовстали"

А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об "огромном шаге назад" Киева в переговорах. По словам министра, после встреч в Стамбуле украинская сторона резко пошла на попятную. А относительно скорректированного РФ проекта Владимир Зеленский вовсе заявил, что якобы его не видел. Тем не менее Владимир Путин заверил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Александр Юнашев
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