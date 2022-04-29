Мечтает о протезах: Командир взвода ДНР потерял обе ноги при освобождении Авдеевки

Молодой человек не понимает, как ему удалось выжить после взрыва. Сейчас он идёт на поправку и надеется снова начать ходить.

Командир взвода ДНР Савицкий рассказал о ранении в ходе спецоперации. Видео © SHOT

В марте во время освобождения города Авдеевки Донецкой области 27-летний командир взвода ДНР Василий Савицкий получил серьёзное ранение. Ему в ноги прилетела мина. Военнослужащий потерял много крови, попал в реанимацию, но выжил. Однако обе ноги ему пришлось ампутировать. О случившемся Савицкий рассказал телеграм-каналу SHOT.

"В меня прилетела восьмидесятая мина. Ноги были разворочены до такой степени, что правую ногу я брал и от боли терял сознание. Мина попала чётко в ноги. Меня подняло, перевернуло в воздухе, и я прям в эту воронку упал. Я сам не понимаю, честно, как я остался жив", — поделился военнослужащий.

Его сослуживец Вячеслав Кравченко рассказал, что Василий не раз спасал своих подчинённых из передряг. Однажды он спас и самого Кравченко, когда тот попал в окружение украинских националистов. Савицкий под обстрелом на БМП приехал за солдатами, когда те уже были готовы попрощаться с жизнью. Сейчас командир взвода идёт на поправку, он мечтает приобрести протезы и снова начать ходить, однако стоят они недёшево. Помочь военнослужащему можно, перечислив деньги по номеру 2202200512398882 (Ирина О.).