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Регион
Опубликовано 24 апреля 2022, 15:28
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Восьмилетний мальчик спас глухих родителей и младшего брата в Мариуполе

Он подавал близким сигналы руками и уводил их в укрытие, когда ВСУ обстреливали город.

Восьмилетний мальчик помог глухим родителям и пятилетнему брату выжить в Мариуполе, а затем добраться до России. Историю о маленьком герое рассказали изданию kp.ru волонтёры из Ростовской области.

"Полностью всё взаимодействие между своей семьёй, таможней и волонтёрами осуществлял старший сын", — пояснила доброволец движения "Неравнодушные" Виктория Шаблиевская.

На необычную семью обратили внимание в пункте пропуска Весело-Вознесенка в Неклиновском районе: школьник, а за его спиной стоят родители и младший братик. Мальчик рассказал, как в Мариуполе предупреждал близких об обстрелах ВСУ. Он подавал руками знаки, когда слышал гул снаряда в небе. Семья тут же спускалась в укрытие.

"И таких историй очень много. В день только через наш пункт пропуска проходит 500–700 человек из Мариуполя. Просто невозможно им не помогать", — поделилась Шаблиевская, заметив, что здесь она встречает очень повзрослевших детей.

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Ранее Лайф рассказал, что 13-летняя Таня из села Новокраснянка под Луганском чудом выжила при обстреле со стороны украинских военных, однако потеряла своих родных. Девочку нашли живой российские военные. У неё было множество ранений, в результате остались страшные шрамы на теле и лице.

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Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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