Восьмилетний мальчик спас глухих родителей и младшего брата в Мариуполе

Он подавал близким сигналы руками и уводил их в укрытие, когда ВСУ обстреливали город.

Восьмилетний мальчик помог глухим родителям и пятилетнему брату выжить в Мариуполе, а затем добраться до России. Историю о маленьком герое рассказали изданию kp.ru волонтёры из Ростовской области.

"Полностью всё взаимодействие между своей семьёй, таможней и волонтёрами осуществлял старший сын", — пояснила доброволец движения "Неравнодушные" Виктория Шаблиевская.

На необычную семью обратили внимание в пункте пропуска Весело-Вознесенка в Неклиновском районе: школьник, а за его спиной стоят родители и младший братик. Мальчик рассказал, как в Мариуполе предупреждал близких об обстрелах ВСУ. Он подавал руками знаки, когда слышал гул снаряда в небе. Семья тут же спускалась в укрытие.

"И таких историй очень много. В день только через наш пункт пропуска проходит 500–700 человек из Мариуполя. Просто невозможно им не помогать", — поделилась Шаблиевская, заметив, что здесь она встречает очень повзрослевших детей.