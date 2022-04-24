Астахов назвал фашизмом избиение Агнии Мищенко-Бродской украинцами
Бить людей, особенно женщин, очень плохо, а тем более по национальному признаку — неважно, кто ты: эфиоп, украинец или русский, подчеркнул актёр.
Новость об избиении российской актрисы Агнии Мищенко-Бродской украинцами крайне возмутила артиста Сергея Астахова. В беседе с 5-tv.ru он заявил, что подобные действия являются недопустимыми, и назвал их "обыкновенным фашизмом".
"Прежде всего, бить женщин плохо. Не важно, кто она: учитель, врач или актриса. Бить людей по национальному признаку тоже очень плохо. И не важно, кто ты: эфиоп, украинец или русский. По национальному признаку бить людей нельзя. Это обыкновенный фашизм", — сказал актёр.
Как писал Лайф, Агния Мищенко-Бродская подверглась нападению в Италии. Следы жестоких побоев артистка показала в Сети и обвинила в нападении украинских беженцев. При этом, по словам самой Агнии, её избили около её дома из-за того, что она "русская еврейка". Однако пострадавшая недоумевает, чем она вообще могла их обидеть, ведь никого не трогала.
YouTube / "Новость дня"