Астахов назвал фашизмом избиение Агнии Мищенко-Бродской украинцами

Бить людей, особенно женщин, очень плохо, а тем более по национальному признаку — неважно, кто ты: эфиоп, украинец или русский, подчеркнул актёр.

Новость об избиении российской актрисы Агнии Мищенко-Бродской украинцами крайне возмутила артиста Сергея Астахова. В беседе с 5-tv.ru он заявил, что подобные действия являются недопустимыми, и назвал их "обыкновенным фашизмом".

"Прежде всего, бить женщин плохо. Не важно, кто она: учитель, врач или актриса. Бить людей по национальному признаку тоже очень плохо. И не важно, кто ты: эфиоп, украинец или русский. По национальному признаку бить людей нельзя. Это обыкновенный фашизм", — сказал актёр.