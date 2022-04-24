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Регион
Опубликовано 24 апреля 2022, 18:13

Ферстаппен одержал вторую победу в сезоне "Формулы-1"

Вторым финишировал его партнёр по команде Серхио Перес, третьим — Ландо Норрис.

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем четвёртого этапа "Формулы-1" — Гран-при Эмилии-Романьи.

Вторым к финишу приехал его партнёр по команде Серхио Перес. Замкнул тройку лидеров пилот "Мерседеса" Ландо Норрис.

Чемпион "Формулы-1" Ферстаппен выиграл спринт в рамках Гран-при Эмилии-Романьи
Чемпион "Формулы-1" Ферстаппен выиграл спринт в рамках Гран-при Эмилии-Романьи

Добавим, что действующий чемпион "Формулы-1" одержал вторую победу в сезоне. В общем зачёте он расположился на втором месте. Лидирует же Шарль Леклер.

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ТАСС/Zuma

Шамиль Гаджиев
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