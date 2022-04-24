Ферстаппен одержал вторую победу в сезоне "Формулы-1"

Вторым финишировал его партнёр по команде Серхио Перес, третьим — Ландо Норрис.

Вторым к финишу приехал его партнёр по команде Серхио Перес. Замкнул тройку лидеров пилот "Мерседеса" Ландо Норрис.

Добавим, что действующий чемпион "Формулы-1" одержал вторую победу в сезоне. В общем зачёте он расположился на втором месте. Лидирует же Шарль Леклер.