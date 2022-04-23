Чемпион "Формулы-1" Ферстаппен выиграл спринт в рамках Гран-при Эмилии-Романьи

В общем зачёте лидерство сохраняет пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Голландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл спринт в рамках Гран-при Эмилии-Романьи — четвёртого этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на автодроме в Имоле.

Спринт, введённый в "Формуле-1" в прошлом году, прошёл впервые в нынешнем сезоне. Пилоты проехали 21 круг. В воскресной гонке они будут стартовать в соответствии с местами, занятыми в спринте.

На финише Ферстаппен на 2,975 секунды опередил монегаска из команды "Феррари" Шарля Леклера. Они заработали восемь и семь очков соответственно. Третьим стал мексиканский партнёр действующего чемпиона мира Серхио Перес. Второй пилот "Феррари" испанец Карлос Сайнс финишировал на четвёртой позиции. Семикратный чемпион мира из "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон показал лишь 14-й результат.