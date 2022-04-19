У лидера чемпионата "Формулы-1" Леклера украли дорогие часы

В нынешнем сезоне он выиграл два этапа из трёх — в Бахрейне и Австралии.

У пилота команды "Формулы-1" "Феррари" Шарля Леклера в Италии украли дорогие часы. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Накануне Леклер вместе с друзьями и тренером Андреа Феррари прогуливался по улицам города Виареджо. Местные фанаты монегаска возжелали сделать фотографии на память. В результате вокруг 24-летнего спортсмена собралась большая толпа.

Пока Леклер общался с болельщиками, кому-то удалось снять с него дорогостоящие часы. Сообщается, что пропажа была уникальным предметом коллекционирования. Полиция начала расследование по факту кражи.