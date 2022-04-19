У лидера чемпионата "Формулы-1" Леклера украли дорогие часы
В нынешнем сезоне он выиграл два этапа из трёх — в Бахрейне и Австралии.
У пилота команды "Формулы-1" "Феррари" Шарля Леклера в Италии украли дорогие часы. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Накануне Леклер вместе с друзьями и тренером Андреа Феррари прогуливался по улицам города Виареджо. Местные фанаты монегаска возжелали сделать фотографии на память. В результате вокруг 24-летнего спортсмена собралась большая толпа.
Пока Леклер общался с болельщиками, кому-то удалось снять с него дорогостоящие часы. Сообщается, что пропажа была уникальным предметом коллекционирования. Полиция начала расследование по факту кражи.
После трёх этапов в личном зачёте чемпионата мира лидирует Леклер, набравший 71 очко. В нынешнем сезоне он выиграл два этапа из трёх — в Бахрейне и Австралии. Вторым идёт британец Джордж Расселл (37 баллов). На третьей позиции испанский партнёр Леклера по "Феррари" Карлос Сайнс (33).
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