Беременная жена погибшего Героя России: Его единственным увлечением была служба

Максим Концов получил несколько огнестрельных ранений во время боя, но, несмотря на это, обнаружил и уничтожил гранатомётчика и продолжил руководить подчинёнными.

Беременная жена погибшего Героя России Максима Концова рассказывает о жизненном пути супруга. Видео © Telegram / SHOT

Одноклассники и учителя погибшего в ходе "Операции Z" Героя России и офицера Максима Концова называли его "наш командир". Об этом рассказала беременная жена лейтенанта Инесса Концова.

"Мы недавно разговаривали с его классным руководителем, и она сказала, что и одноклассники все, и учителя называли его "наш командир". Не знаю почему, что он там такого делал, что вёл за собой весь класс", — рассказала супруга погибшего в беседе с Telegram-каналом SHOT.

Инесса добавила, что Максим учился в институте на программиста, но на пятом курсе ушёл в академотпуск — и его забрали в армию. Срочную службу проходил в Уссурийске.

"Буквально через пару месяцев приехали из спецназа и предложили мальчишкам перевестись в спецназ. Конечно же, мой муж подписал контракт", — говорит Инесса.

С этого момента он и стал служить в отряде специального назначения "Тайфун". Служба в армии стала для Максима не только работой. Как говорит вдова, у него "глаза горели", всегда было много идей — что можно изменить, кому можно помочь.

"Соберу все медали, Звезду Героя, буду сыну рассказывать, показывать, что папа вот у нас такой…" — сказала Инесса Концова.