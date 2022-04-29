Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе обостряется в момент приезда "высоких гостей" в Киев

По мнению главы ДНР, это выглядит цинично, подло и мерзко, "но в этом вся суть нынешней киевской власти в данный период времени".

Украинским властям необходима картинка, которая будет транслироваться на Западе, поэтому обстановка в Донбассе обостряется именно в тот момент, когда в Киев приезжают "высокие гости". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Традиционно уже так сложилось за предыдущие восемь лет, что украинский режим при появлении каких-то высоких гостей в Киеве пытается продемонстрировать ситуацию несколько иную. У нас в эти периоды как раз ситуация обостряется... Зеленскому и его соратникам <...> нужна картинка, которая будет со своей интерпретацией транслироваться в западные сообщества с помощью западных средств массовой информации", — пояснил руководитель ДНР, отвечая на вопрос о возможной связи обострения обстановки на Украине с недавним визитом в страну генсека ООН Антониу Гутерриша.

По словам Пушилина, это выглядит цинично, подло и мерзко, "но в этом вся суть нынешней киевской власти в данный период времени".