ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 апреля 2022, 14:00

Пушилин надеется, что ситуация с "Азовсталью" скоро разрешится

По данным Минобороны РФ, группировка укрывшихся там националистов составляет более двух тысяч человек, она заблокирована российскими войсками.

Глава ДНР Денис Пушилин надеется на скорое завершение ситуации с комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются оставшиеся группы украинских националистов.

"Совсем скоро, я очень на это рассчитываю, ситуация с "Азовсталью" в Мариуполе будет завершена, и мы увидим там большое количество наёмников", — заявил он в эфире Первого канала.

Басурин допустил, что на "Азовстали" может находиться отставной канадский генерал
Басурин допустил, что на "Азовстали" может находиться отставной канадский генерал

Напомним, 21 апреля Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава Минобороны отметил, что остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь": сейчас их более двух тысяч, и эта группировка заблокирована российскими войсками. МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода украинских военных и боевиков, которые хотят сложить оружие, а также гражданских, по заявлениям Киева, находящихся на комбинате. Однако украинская сторона также неоднократно срывала гумпаузы.

BannerImage

ТАСС / Ковалёв Пётр

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Денис Пушилин
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar