Пушилин надеется, что ситуация с "Азовсталью" скоро разрешится

По данным Минобороны РФ, группировка укрывшихся там националистов составляет более двух тысяч человек, она заблокирована российскими войсками.

Глава ДНР Денис Пушилин надеется на скорое завершение ситуации с комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются оставшиеся группы украинских националистов.

"Совсем скоро, я очень на это рассчитываю, ситуация с "Азовсталью" в Мариуполе будет завершена, и мы увидим там большое количество наёмников", — заявил он в эфире Первого канала.