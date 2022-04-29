Пушилин надеется, что ситуация с "Азовсталью" скоро разрешится
По данным Минобороны РФ, группировка укрывшихся там националистов составляет более двух тысяч человек, она заблокирована российскими войсками.
Глава ДНР Денис Пушилин надеется на скорое завершение ситуации с комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются оставшиеся группы украинских националистов.
"Совсем скоро, я очень на это рассчитываю, ситуация с "Азовсталью" в Мариуполе будет завершена, и мы увидим там большое количество наёмников", — заявил он в эфире Первого канала.
Напомним, 21 апреля Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава Минобороны отметил, что остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь": сейчас их более двух тысяч, и эта группировка заблокирована российскими войсками. МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода украинских военных и боевиков, которые хотят сложить оружие, а также гражданских, по заявлениям Киева, находящихся на комбинате. Однако украинская сторона также неоднократно срывала гумпаузы.
ТАСС / Ковалёв Пётр