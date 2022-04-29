С "Азовстали" вышла семья из трёх человек
Семья Савиных, которой удалось выбраться из "Азовстали" в Мариуполе. Фото © Telegram / "Репортёр Руденко V"
Они вспоминают, что украинские боевики не говорили о гуманитарных коридорах и запугивали гражданских.
Семье из трёх человек удалось выбраться из "Азовстали" в Мариуполе, в подземных этажах которой засели националисты и, предположительно, удерживают несколько десятков гражданских лиц. Об этом написал в "Телеграме" военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
По словам главы семейства Михаила Савина, боевики запугивали и не рассказывали о гуманитарных коридорах, открытых российской стороной. Руководство завода безуспешно выходило на связь с нацистами, чтобы те отпустили мирных граждан.
Мужчина рассказал, что ему удалось найти в одном из цехов предприятия радиоприёмник. Он настроил его на волну "Вести ФМ", оттуда и узнал о гуманитарных коридорах из "Азовстали". Затем он решился выйти с женой и дочкой. По утверждению Савина, в подземелье может находиться ещё 71 человек.
Напомним, 21 апреля Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава Минобороны отметил, что остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь": сейчас их более двух тысяч, и эта группировка заблокирована российскими войсками. МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода украинских военных и боевиков, которые хотят сложить оружие, а также гражданских, по заявлениям Киева, находящихся на комбинате. Однако украинская сторона также неоднократно срывала гумпаузы.