С "Азовстали" вышла семья из трёх человек

Они вспоминают, что украинские боевики не говорили о гуманитарных коридорах и запугивали гражданских.

Семье из трёх человек удалось выбраться из "Азовстали" в Мариуполе, в подземных этажах которой засели националисты и, предположительно, удерживают несколько десятков гражданских лиц. Об этом написал в "Телеграме" военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

По словам главы семейства Михаила Савина, боевики запугивали и не рассказывали о гуманитарных коридорах, открытых российской стороной. Руководство завода безуспешно выходило на связь с нацистами, чтобы те отпустили мирных граждан.