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Регион
Опубликовано 29 апреля 2022, 17:49
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С "Азовстали" вышла семья из трёх человек

Семья Савиных, которой удалось выбраться из "Азовстали" в Мариуполе. Фото © Telegram / "Репортёр Руденко V"

Семья Савиных, которой удалось выбраться из "Азовстали" в Мариуполе. Фото © Telegram / "Репортёр Руденко V"

Они вспоминают, что украинские боевики не говорили о гуманитарных коридорах и запугивали гражданских.

Семье из трёх человек удалось выбраться из "Азовстали" в Мариуполе, в подземных этажах которой засели националисты и, предположительно, удерживают несколько десятков гражданских лиц. Об этом написал в "Телеграме" военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

По словам главы семейства Михаила Савина, боевики запугивали и не рассказывали о гуманитарных коридорах, открытых российской стороной. Руководство завода безуспешно выходило на связь с нацистами, чтобы те отпустили мирных граждан.

Мужчина рассказал, что ему удалось найти в одном из цехов предприятия радиоприёмник. Он настроил его на волну "Вести ФМ", оттуда и узнал о гуманитарных коридорах из "Азовстали". Затем он решился выйти с женой и дочкой. По утверждению Савина, в подземелье может находиться ещё 71 человек.

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Напомним, 21 апреля Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава Минобороны отметил, что остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь": сейчас их более двух тысяч, и эта группировка заблокирована российскими войсками. МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода украинских военных и боевиков, которые хотят сложить оружие, а также гражданских, по заявлениям Киева, находящихся на комбинате. Однако украинская сторона также неоднократно срывала гумпаузы.

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Татьяна Миссуми
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