В Москве сняли автомобиль Посольства США с буквой Z на крыше

Официально Вашингтон выступает против проведения Россией спецоперации на Украине. Остаётся догадываться, кто находился в машине: тайный союзник или шутник.

Камеры в Москве несколько раз зафиксировали на столичных дорогах автомобиль с красными дипломатическими номерами и белой буквой Z на крыше. Автомобиль принадлежит американскому посольству, передаёт телеграм-канал "112".

"В конце концов противоречащая позиции официального Вашингтона тачка заехала на территорию посольства. Пока не понятно, что нужно сделать, поблагодарить неизвестного заокеанского дипломата за поддержку СВО или поздравить одного из наших соотечественников с удачным троллингом", — пишет телеграм-канал.