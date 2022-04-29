В Москве сняли автомобиль Посольства США с буквой Z на крыше
Авто Посольства США с дипломатическими номерами и буквой Z на крыше. Обложка © Телеграм-канал "112"
Официально Вашингтон выступает против проведения Россией спецоперации на Украине. Остаётся догадываться, кто находился в машине: тайный союзник или шутник.
Камеры в Москве несколько раз зафиксировали на столичных дорогах автомобиль с красными дипломатическими номерами и белой буквой Z на крыше. Автомобиль принадлежит американскому посольству, передаёт телеграм-канал "112".
"В конце концов противоречащая позиции официального Вашингтона тачка заехала на территорию посольства. Пока не понятно, что нужно сделать, поблагодарить неизвестного заокеанского дипломата за поддержку СВО или поздравить одного из наших соотечественников с удачным троллингом", — пишет телеграм-канал.
Выраженное в сообщении недоумение, вероятно, связано с тем, что официальная позиция Вашингтона выражается в критике "Операции Z", проводимой Россией на Украине. Недавно конгрессмены США поддержали законопроект о поставках Киеву вооружений по ленд-лизу. Целью является расширение полномочий в оказании военной помощи Украине. Ранее инициативу одобрил Сенат Конгресса США. Теперь законопроект поступит на подпись американскому лидеру Джо Байдену. Также, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в настоящее время рассматривается вопрос о введении новых санкций против России.