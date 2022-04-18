Появилось видео ракетного удара из "Искандера" по командному пункту бригады ВСУ

В результате также были ликвидированы вооружение и техника с личным составом украинских боевиков, сообщили в МО РФ.

Работа расчётов ОТРК "Искандер". Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчётов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по уничтожению командного пункта механизированной бригады Вооружённых сил Украины в ходе специальной военной "Операции Z".

"Расчётом ОТРК "Искандер-М" нанесён точный удар по командному пункту механизированной бригады ВСУ. Информация о пункте управления была получена по разведывательным каналам и подтвердилась при проведении мероприятий по проверке и уточнению имеющихся данных по объектам военной инфраструктуры ВСУ техническими средствами разведки", — сообщили в пресс-службе МО.

После того как полученные сведения были подтверждены, расчёты пусковых установок ОТРК "Искандер" выдвинулись в назначенный район, где заняли пусковые позиции и начали пуски ракет. Так, высокоточным ударом были ликвидированы командный пункт, вооружение и военная техника с личным составом подразделения ВСУ.