Появилось видео ракетного удара из "Искандера" по командному пункту бригады ВСУ
В результате также были ликвидированы вооружение и техника с личным составом украинских боевиков, сообщили в МО РФ.
Работа расчётов ОТРК "Искандер". Видео © Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчётов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по уничтожению командного пункта механизированной бригады Вооружённых сил Украины в ходе специальной военной "Операции Z".
"Расчётом ОТРК "Искандер-М" нанесён точный удар по командному пункту механизированной бригады ВСУ. Информация о пункте управления была получена по разведывательным каналам и подтвердилась при проведении мероприятий по проверке и уточнению имеющихся данных по объектам военной инфраструктуры ВСУ техническими средствами разведки", — сообщили в пресс-службе МО.
После того как полученные сведения были подтверждены, расчёты пусковых установок ОТРК "Искандер" выдвинулись в назначенный район, где заняли пусковые позиции и начали пуски ракет. Так, высокоточным ударом были ликвидированы командный пункт, вооружение и военная техника с личным составом подразделения ВСУ.
Ранее Минобороны опубликовало видео продвижения российских войск через Харьковскую область. На кадрах, размещённых ведомством, жители населённых пунктов, освобождённых от украинских националистов, встречают наших военных и размахивают флагами государства.
Минобороны РФ