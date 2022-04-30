Казачий отряд "Дон" приступил к выполнению боевых задач в Донбассе

У него есть опыт военных действий в Афганистане, Приднестровье, Абхазии, Югославии, Сирии, Южной Осетии.

Казачий отряд "Дон" воюет в Донбассе. Видео © LIFE

Как и в былые времена, казаки вновь встали на охрану рубежей России. Казачий отряд "Дон" успешно выполняет боевые задачи в Донбассе, уничтожая в ожесточённых столкновениях украинских фашистов. Лайф публикует кадры, на которых подразделения отправляются на передовую.

Бойцы доказывают, что достойны памяти своих великих предков, не раз выручавших Родину. Только теперь "кони" у них железные — танки с символикой Z и V, но казачий запал всё тот же.

Донские казаки принимают участие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР с 2014 года, при этом имеют за спиной огромный военный опыт в Афганистане, Приднестровье, Абхазии, Югославии, Сирии, Южной Осетии.