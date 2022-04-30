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Регион
Опубликовано 30 апреля 2022, 18:10
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Казачий отряд "Дон" приступил к выполнению боевых задач в Донбассе

У него есть опыт военных действий в Афганистане, Приднестровье, Абхазии, Югославии, Сирии, Южной Осетии.

Казачий отряд "Дон" воюет в Донбассе. Видео © LIFE

Как и в былые времена, казаки вновь встали на охрану рубежей России. Казачий отряд "Дон" успешно выполняет боевые задачи в Донбассе, уничтожая в ожесточённых столкновениях украинских фашистов. Лайф публикует кадры, на которых подразделения отправляются на передовую.

Бойцы доказывают, что достойны памяти своих великих предков, не раз выручавших Родину. Только теперь "кони" у них железные — танки с символикой Z и V, но казачий запал всё тот же.

Донские казаки принимают участие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР с 2014 года, при этом имеют за спиной огромный военный опыт в Афганистане, Приднестровье, Абхазии, Югославии, Сирии, Южной Осетии.

Кубанский казак сбил из пулемёта украинский беспилотник в Донбассе
Кубанский казак сбил из пулемёта украинский беспилотник в Донбассе

Ранее Лайф писал, что два казачьих полка и несколько батальонов участвуют в "Операции Z" на Украине. В составе различных воинских формирований вместе с российскими военнослужащими участвует в спецоперации примерно четыре тысячи казаков из всех казачьих обществ и организаций РФ.

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LIFE

Татьяна Миссуми
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