Два казачьих полка и несколько батальонов участвуют в "Операции Z" на Украине

В составе различных воинских формирований вместе с российскими военнослужащими участвует в спецоперации примерно четыре тысячи казаков из всех казачьих обществ и организаций РФ.

В настоящее время в районе проведения военной спецоперации на Украине находится два казачьих полка и несколько батальонов. Об этом сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества.

Как уточняется, в составе различных воинских формирований вместе с российскими военнослужащими участвует в "Операции Z" примерно четыре тысячи казаков из всех казачьих обществ и организаций РФ. В спецоперации задействованы казаки полка имени атамана Платова, Кубанского батальона имени атамана Чепеги и 1-го Крымского. На поле боя отправились казаки подразделений "Дон" и "Таврида".

В ближайшее время количество казаков, участвующих в военной спецоперации, вырастет до пяти с половиной тысяч. Для участия в освобождении Донбасса в бой вступит ещё три казачьих отряда.

Стоит отметить, что в начале апреля в боевых действиях в Донбассе принимали участие более 1400 казаков.