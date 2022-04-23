Аксёнов назвал бешеным животным основателя "Азова" после его слов о "Бессмертном полку"

Чиновник также выразил мнение, что целями для оружия ВС РФ должны быть центры управления, включая Верховную раду, администрацию президента Украины, здания СБУ и Минобороны Незалежной.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя заявление основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого, пригрозившего ударить ракетой "Точка-У" по участникам "Бессмертного полка" в Мариуполе, сравнил его с бешеным животным. Сообщение появилось в телеграм-канале чиновника.

"Бешеное животное. Слова этого подонка — ещё одно подтверждение того, что Россия воюет с абсолютным злом, которое подлежит полному и окончательному уничтожению", — отметил Аксёнов, отвечая на высказывание Билецкого.