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Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 21:04
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Аксёнов назвал бешеным животным основателя "Азова" после его слов о "Бессмертном полку"

Чиновник также выразил мнение, что целями для оружия ВС РФ должны быть центры управления, включая Верховную раду, администрацию президента Украины, здания СБУ и Минобороны Незалежной.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя заявление основателя националистического полка "Азов" Андрея Билецкого, пригрозившего ударить ракетой "Точка-У" по участникам "Бессмертного полка" в Мариуполе, сравнил его с бешеным животным. Сообщение появилось в телеграм-канале чиновника.

"Бешеное животное. Слова этого подонка — ещё одно подтверждение того, что Россия воюет с абсолютным злом, которое подлежит полному и окончательному уничтожению", — отметил Аксёнов, отвечая на высказывание Билецкого.

СК заинтересовался словами основателя "Азова" Билецкого об ударе "Точкой-У" по "Бессмертному полку"
СК заинтересовался словами основателя "Азова" Билецкого об ударе "Точкой-У" по "Бессмертному полку"

Глава полуострова также выразил уверенность, что центры управления, включая Верховную раду, администрацию президента Украины, здания СБУ и Минобороны Незалежной, являются законными целями для высокоточного оружия Вооружённых сил РФ.

Ранее Билецкий в эфире украинского телевидения заявил, что 9 мая националисты могут нанести удар "Точкой-У" по шествию "Бессмертного полка" в Мариуполе. Такими угрозами он решил предостеречь мирных жителей от участия в шествии. До этого в мэрии города сообщили, что планируют провести такую акцию в День Победы, и заверили, что мариупольцы этого очень ждут.

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ТАСС / Михаил Метцель

Иван Косицын
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