Более ста тысяч жителей Германии подписали петицию против поставок оружия Киеву
Авторы обращения попросили власти ФРГ внести вклад в скорейшее перемирие между Россией и Украиной. Следующая цель по поддержке запроса — отметка в 150 000 голосов.
Более 100 тысяч человек к 1 мая подписали петицию к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжёлое оружие Киеву. Об этом говорят данные сервиса Change.org, на котором размещено обращение.
"Мы настоятельно просим вас внести весь вклад в то, чтобы как можно скорее наступило перемирие, в компромисс, который могут принять обе стороны (российская и украинская. — Прим. Лайфа)", — сказано в тексте петиции.
Сообщается, что следующая цель по подписям к петиции состоит в достижении отметки в 150 000 голосов.
Ранее Лайф писал, что более 50 тысяч немцев подписали петицию к Шольцу против поставок тяжёлого оружия Украине. Они также попросили помочь конфликтующим сторонам найти компромисс и сделать всё возможное для скорейшего прекращения огня на территории Незалежной.
ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN / POOL