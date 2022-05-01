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Опубликовано 1 мая 2022, 10:23

Более ста тысяч жителей Германии подписали петицию против поставок оружия Киеву

Авторы обращения попросили власти ФРГ внести вклад в скорейшее перемирие между Россией и Украиной. Следующая цель по поддержке запроса — отметка в 150 000 голосов.

Более 100 тысяч человек к 1 мая подписали петицию к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжёлое оружие Киеву. Об этом говорят данные сервиса Change.org, на котором размещено обращение.

"Мы настоятельно просим вас внести весь вклад в то, чтобы как можно скорее наступило перемирие, в компромисс, который могут принять обе стороны (российская и украинская. — Прим. Лайфа)", — сказано в тексте петиции.

Сообщается, что следующая цель по подписям к петиции состоит в достижении отметки в 150 000 голосов.

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"Зашёл слишком далеко": Немцы создали петицию с требованием выслать посла Украины Мельника

Ранее Лайф писал, что более 50 тысяч немцев подписали петицию к Шольцу против поставок тяжёлого оружия Украине. Они также попросили помочь конфликтующим сторонам найти компромисс и сделать всё возможное для скорейшего прекращения огня на территории Незалежной.

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ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN / POOL

Никита Осипов
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