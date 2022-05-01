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Опубликовано 1 мая 2022, 10:21

Жительница Мариуполя рассказала о запугиваниях ВСУ жителей кварталов вблизи "Азовстали"

По её словам, украинские военные рассказывали мариупольцам, что от города совсем ничего не осталось и жить там невозможно.

Украинские боевики, засевшие в кварталах вблизи "Азовстали" в Мариуполе, запугивали жителей города, чтобы те не покидали дома. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказала очевидица, прожившая некоторое время в бомбоубежище.

"Запугивали. Говорили, что там голый Мариуполь. Жить невозможно... Мужчин в подвалы забрасывают", — призналась женщина, находившаяся ранее в прилегающих к "Азовстали" кварталах.

В Мариуполь возвращается жизнь: в городе открылись магазины, начался разбор завалов
В Мариуполь возвращается жизнь: в городе открылись магазины, начался разбор завалов

Министерство обороны ранее сообщало, что из ближайших к "Азовстали" домов эвакуировали 46 мирных жителей. Граждан на автобусах доставили в населённый пункт Безыменное, где им предоставили ночлег и питание, а также предложили необходимую медицинскую помощь.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Ирина Фальке
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