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Опубликовано 30 апреля 2022, 19:53
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В Мариуполь возвращается жизнь: в городе открылись магазины, начался разбор завалов

МЧС ввозит новую технику, с помощью которой коммунальные службы и спасатели будут расчищать завалы и наводить порядок на улицах.

Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни. Видео © Telegram / SHOT

В Мариуполе после освобождения от неонацистов налаживается мирная жизнь. Видео, снятое на улицах города, опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, что в городе начали разбор завалов, идёт большая уборка дорог и улиц. Открываются магазины, торговые ларьки, автосервисы и пекарни. Люди возвращаются в свои дома. Уже сейчас большая часть дорог доступна для проезда транспорта.

Порт Мариуполя готовят к возобновлению работы
Порт Мариуполя готовят к возобновлению работы

"Люди уже не боятся выезжать из дворов. На дорогах оживилось движение", комментируют видео местные жители.

Кроме того, в город массово ввозится новая техника МЧС, с помощью которой коммунальщики и сотрудники спасательной службы будут расчищать город от завалов и наводить порядок на улицах.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выдал в Мариуполе первое свидетельство о рождении образца ДНР и выразил уверенность, что, несмотря на то, что малыш появился на свет в чрезвычайно сложное время, он будет расти в мирном и благополучном государстве.

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Telegram / SHOT

Юлия Коновалова
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