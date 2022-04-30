В Мариуполь возвращается жизнь: в городе открылись магазины, начался разбор завалов
МЧС ввозит новую технику, с помощью которой коммунальные службы и спасатели будут расчищать завалы и наводить порядок на улицах.
Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни. Видео © Telegram / SHOT
В Мариуполе после освобождения от неонацистов налаживается мирная жизнь. Видео, снятое на улицах города, опубликовал телеграм-канал SHOT.
На кадрах видно, что в городе начали разбор завалов, идёт большая уборка дорог и улиц. Открываются магазины, торговые ларьки, автосервисы и пекарни. Люди возвращаются в свои дома. Уже сейчас большая часть дорог доступна для проезда транспорта.
"Люди уже не боятся выезжать из дворов. На дорогах оживилось движение", — комментируют видео местные жители.
Кроме того, в город массово ввозится новая техника МЧС, с помощью которой коммунальщики и сотрудники спасательной службы будут расчищать город от завалов и наводить порядок на улицах.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выдал в Мариуполе первое свидетельство о рождении образца ДНР и выразил уверенность, что, несмотря на то, что малыш появился на свет в чрезвычайно сложное время, он будет расти в мирном и благополучном государстве.
Telegram / SHOT