Ближнему Востоку спрогнозировали голод и миграции из-за событий на Украине

Под влияние может попасть Египет, в котором стабильность во многом обеспечивается субсидиями на хлеб. Также последствия могут затронуть и Ливан, где начнутся массовые бунты, считают эксперты.

События на Украине являются реальной угрозой для поставок зерна на Ближний Восток и в Северную Африку. Последствия могут привести к голоду и массовой миграции населения в Европу, передаёт телеканал CNBC.

Дело в том, что на Россию и Украину приходится около одной трети мирового экспорта пшеницы, 20% кукурузы и до 80% подсолнечного масла. Они также являются основными поставщиками продовольствия в страны Северной Африки и Ближнего Востока. Стоимость пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции резко поднялась с началом украинского кризиса. И во многих государствах Ближнего Востока и Северной Африки произошёл скачок инфляции. Так, цены на продовольствие поднялись на 34% в сравнении с прошлым годом. При этом около 80% потребляемой пшеницы у Украины и России закупают Египет и Тунис , а 60% — Ливан.

По мнению экономиста Амера Альхусейна, события на Украине могут оказать сильное влияние на Египет, в котором стабильность во многом обеспечивается субсидиями на хлеб. Кроме того, довольно серьёзные последствия могут затронуть и Ливан — страна движется к неизбежному голоду, в результате чего не исключено и начало бунтов. В то же время исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли призвал готовиться к реальным последствиям украинского кризиса к осени, когда из-за нехватки питания начнётся массовая миграция.

"Если мы будем игнорировать Северную Африку, Северная Африка придёт в Европу. Если мы будем игнорировать Ближний Восток, Ближний Восток придёт в Европу", — подчеркнул Бизли.