В ведомстве обратили внимание, что на Западе закрывают глаза на очевидные факты о бесчинствах украинских националистов.

Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по жилому дому в городе Орехове Запорожской области, а Киев пытается возложить вину за произошедшее на Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"29 апреля 2022 года в Пологовском районе города Орехова Запорожской области проведена эвакуация мирных жителей, после чего подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому, расположенному в Безымянном проезде", — уточнил Мизинцев на брифинге.

Генерал-полковник заявил, что "в свойственной действующей сегодня киевской власти манере данный сфабрикованный факт уже используется для дискредитации ВС России, которым приписывается эта наспех подготовленная провокация". По его словам, Незалежная собирается это сфабрикованное событие и другие фейки о якобы злодеяниях русских в ближайшее время широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах. Он также обратил внимание, что партнёры Киева закрывают глаза на очевидные факты о бесчинствах украинских националистов. Там волнуются только о реализации курса на дальнейшее разжигание антироссийской истерии.