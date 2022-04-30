Добровольческий отряд Кубанского казачьего войска отправился в Донбасс
Отправка кубанских казаков в Донбасс. Фото предоставлено Лайфу
Перед отъездом на сборный пункт в родных станицах и хуторах казаки посетили храмы, а также получили благословение своих духовных наставников.
Добровольческий отряд Кубанского казачьего войска отправился в Донбасс. Прощание с 400 казаками Кавказского, Майкопского, Таманского, Черноморского отделов прошло в управлении сборного пункта военного комиссариата Краснодарского края.
"Мы едем защищать от неофашистов братский народ, свои родные земли, Россию! Готовы к выполнению боевых задач, с честью нести знамя казачества и быть достойными сынами своих героических предков! С нами боевой казачий дух! С нами Бог!" — заявили казаки, за плечами которых большой боевой опыт участия в локальных конфликтах.
От Совета стариков в подарок они приняли икону "Святых царственных страстотерпцев государя Николая II и цесаревича Алексея" и молитвословы. А перед отъездом на сборный пункт в родных станицах и хуторах посетили храмы и получили благословение своих духовных наставников.
Ранее Лайф писал, что два казачьих полка и несколько батальонов участвуют в "Операции Z" на Украине. В составе различных воинских формирований вместе с российскими военнослужащими участвует в спецоперации примерно четыре тысячи казаков из всех казачьих обществ и организаций РФ.