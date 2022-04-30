Перед отъездом на сборный пункт в родных станицах и хуторах казаки посетили храмы, а также получили благословение своих духовных наставников.

Добровольческий отряд Кубанского казачьего войска отправился в Донбасс. Прощание с 400 казаками Кавказского, Майкопского, Таманского, Черноморского отделов прошло в управлении сборного пункта военного комиссариата Краснодарского края.

"Мы едем защищать от неофашистов братский народ, свои родные земли, Россию! Готовы к выполнению боевых задач, с честью нести знамя казачества и быть достойными сынами своих героических предков! С нами боевой казачий дух! С нами Бог!" — заявили казаки, за плечами которых большой боевой опыт участия в локальных конфликтах.









От Совета стариков в подарок они приняли икону "Святых царственных страстотерпцев государя Николая II и цесаревича Алексея" и молитвословы. А перед отъездом на сборный пункт в родных станицах и хуторах посетили храмы и получили благословение своих духовных наставников.