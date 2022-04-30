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Опубликовано 30 апреля 2022, 18:34

Добровольческий отряд Кубанского казачьего войска отправился в Донбасс

Отправка кубанских казаков в Донбасс. Фото предоставлено Лайфу

Отправка кубанских казаков в Донбасс. Фото предоставлено Лайфу

Перед отъездом на сборный пункт в родных станицах и хуторах казаки посетили храмы, а также получили благословение своих духовных наставников.

Добровольческий отряд Кубанского казачьего войска отправился в Донбасс. Прощание с 400 казаками Кавказского, Майкопского, Таманского, Черноморского отделов прошло в управлении сборного пункта военного комиссариата Краснодарского края.

"Мы едем защищать от неофашистов братский народ, свои родные земли, Россию! Готовы к выполнению боевых задач, с честью нести знамя казачества и быть достойными сынами своих героических предков! С нами боевой казачий дух! С нами Бог!" — заявили казаки, за плечами которых большой боевой опыт участия в локальных конфликтах.

  • Отправка кубанских казаков в Донбасс. Фото предоставлено Лайфу
    Отправка кубанских казаков в Донбасс. Фото предоставлено Лайфу
  • Отправка кубанских казаков в Донбасс. Фото предоставлено Лайфу
    Отправка кубанских казаков в Донбасс. Фото предоставлено Лайфу
  • Отправка кубанских казаков в Донбасс. Фото предоставлено Лайфу
    Отправка кубанских казаков в Донбасс. Фото предоставлено Лайфу
  • Отправка кубанских казаков в Донбасс. Фото предоставлено Лайфу
    Отправка кубанских казаков в Донбасс. Фото предоставлено Лайфу

Отправка кубанских казаков в Донбасс. Фото предоставлено Лайфу

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От Совета стариков в подарок они приняли икону "Святых царственных страстотерпцев государя Николая II и цесаревича Алексея" и молитвословы. А перед отъездом на сборный пункт в родных станицах и хуторах посетили храмы и получили благословение своих духовных наставников.

Казачий отряд "Дон" приступил к выполнению боевых задач в Донбассе
Казачий отряд "Дон" приступил к выполнению боевых задач в Донбассе

Ранее Лайф писал, что два казачьих полка и несколько батальонов участвуют в "Операции Z" на Украине. В составе различных воинских формирований вместе с российскими военнослужащими участвует в спецоперации примерно четыре тысячи казаков из всех казачьих обществ и организаций РФ.


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Николь Вербер
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