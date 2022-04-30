Американский учёный Дэвис предупредил, что помощь Украине обернётся для США катастрофой

По его мнению, из-за рекордно высокого уровня инфляции, растущих цен на топливо, нехватки продовольствия и сокращения ВВП Вашингтон сталкивается с реальной опасностью затяжного кризиса.

Военная и финансовая помощь, которую власти США оказывают Украине, обернётся катастрофой для американской экономики. Об этом в своей статье для портала 19FortyFive предупредил учёный Дэниел Дэвис. По его словам, своими действиями руководство Соединённых Штатов вредит не только жителям Незалежной, но и простым американцам.

"Поддержка ВСУ не бесплатна, а США и до этого находились в условиях большого экономического стресса", — подчеркнул автор.

Как уточнил учёный, из-за рекордно высокого уровня инфляции, растущих цен на топливо, нехватки продовольствия и сокращения ВВП Вашингтон сталкивается с реальной опасностью затяжного кризиса. На этом фоне многомиллиардные дотации для Киева лишь продлят конфликт и усугубят экономические проблемы внутри США, заметил Дэвис.