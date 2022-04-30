Американский учёный Дэвис предупредил, что помощь Украине обернётся для США катастрофой
По его мнению, из-за рекордно высокого уровня инфляции, растущих цен на топливо, нехватки продовольствия и сокращения ВВП Вашингтон сталкивается с реальной опасностью затяжного кризиса.
Военная и финансовая помощь, которую власти США оказывают Украине, обернётся катастрофой для американской экономики. Об этом в своей статье для портала 19FortyFive предупредил учёный Дэниел Дэвис. По его словам, своими действиями руководство Соединённых Штатов вредит не только жителям Незалежной, но и простым американцам.
"Поддержка ВСУ не бесплатна, а США и до этого находились в условиях большого экономического стресса", — подчеркнул автор.
Как уточнил учёный, из-за рекордно высокого уровня инфляции, растущих цен на топливо, нехватки продовольствия и сокращения ВВП Вашингтон сталкивается с реальной опасностью затяжного кризиса. На этом фоне многомиллиардные дотации для Киева лишь продлят конфликт и усугубят экономические проблемы внутри США, заметил Дэвис.
Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов для поддержки Украины. Большая часть этих денег пойдёт на военную помощь Киеву. Средства будут направлены и на решение экономических и гуманитарных вопросов Незалежной. Также сообщалось, что конгрессмены США поддержали законопроект о поставках Киеву вооружений по ленд-лизу. Целью программы является упрощение оказания военной поддержки Украине.
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