Это косвенно подтверждает предположение о том, что Штаты заинтересованы в активной милитаризации Незалежной, а также в сверхприбыли за счёт возросшего количества оборонных заказов.

Конгресс США принял законопроект о программе ленд-лиза по упрощённым поставкам военной техники и снаряжения для Украины. Это следует из протокола, размещённого на официальном сайте Конгресса. При этом стало известно, что законопроект был внесён в Конгресс ещё за месяц до начала "Операции Z" — 19 января 2022 года.

Это косвенно подтверждает предположение о том, что Вашингтон заинтересован в активной милитаризации Киева, а также в сверхприбыли за счёт возросшего количества оборонных заказов, хотя предлогом к открытию программы является "защита демократии" на Украине. В случае если программа ленд-лиза продлится достаточно долго, Незалежная будет расплачиваться за вооружение в течение десятков лет. Благодаря этому США смогут передавать Украине любое оборудование ещё быстрее и в большем объёме, нежели ранее.

Раскрывшиеся факты подтверждают, что США действительно искали повод к милитаризации границ РФ. Законопроект о ленд-лизе в пользу Украины можно расценить как один из многих агрессивных шагов стран НАТО, которые вынудили Россию начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации.

"Мы же видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима. Только США начиная с 2014 года направили на эти цели миллиарды долларов, включая поставки вооружения, снаряжения, обучение специалистов. В последние месяцы западное оружие идёт на Украину просто беспрерывным потоком, демонстративно, на глазах у всего мира. Деятельностью Вооружённых сил и спецслужб Украины руководят иностранные советники, мы это хорошо знаем", — предупреждал президент РФ Владимир Путин ещё 21 февраля.