"Команды разного уровня": Тренер "Рубина" Слуцкий назвал поражение от "Сочи" самым крупным в своей карьере

Казанский клуб третий раз в сезоне пропустил пять и более голов за матч.

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что поражение от "Сочи" в 27-м туре чемпионата России по футболу стало для него самым крупным в карьере. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Сочи" победил "Рубин" в столице Татарстана со счётом 6:0. По голу забили Тимофей Маргасов, Жоаозиньо, Матео Кассьерра, Кирилл Заика, Ивелин Попов и Георгий Мелкадзе.

"Сегодня встречались команды разного уровня. Дальше уже был вопрос, насколько результат будет в пользу соперника. <...> Я пытаюсь вспомнить и не помню такого результата. Наверное, это самое крупное поражение в моей карьере", — сказал Слуцкий.