77,5% респондентов считают, что страна сможет развиваться даже в случае сокращения или разрыва связей с Западом.

Большинство россиян верят в развитие России вопреки наложенным на страну санкциям. Об этом стало известно из результатов опроса, проведённого аналитической компанией Vox Populi, который проводился в период с 18 по 22 апреля этого года с участием 2880 человек.

В том числе у народа поинтересовались, преодолеет ли Россия санкционное давление. На это большинство респондентов (77,5%) ответили утвердительно, заявив, что наша страна сможет развиваться даже в случае сокращения или разрыва связей с Западом. Ещё 69,1% подчеркнули, что властям под силу преодолеть нанесённый санкциями экономический ущерб. Более того, 58,6% опрошенных убеждены, что санкции только подстегнут развитие отечественной экономики.

Ещё один вопрос касался разработки биологического оружия на Украине. Выяснилось, что 84,4% сограждан в курсе того, что на территории Незалежной находятся финансируемые США биолаборатории. 66,5% человек убеждены, что учёные в них работают над созданием биологического оружия.