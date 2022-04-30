Опрос: Большинство россиян уверены в способности РФ преодолеть санкционное давление
77,5% респондентов считают, что страна сможет развиваться даже в случае сокращения или разрыва связей с Западом.
Большинство россиян верят в развитие России вопреки наложенным на страну санкциям. Об этом стало известно из результатов опроса, проведённого аналитической компанией Vox Populi, который проводился в период с 18 по 22 апреля этого года с участием 2880 человек.
В том числе у народа поинтересовались, преодолеет ли Россия санкционное давление. На это большинство респондентов (77,5%) ответили утвердительно, заявив, что наша страна сможет развиваться даже в случае сокращения или разрыва связей с Западом. Ещё 69,1% подчеркнули, что властям под силу преодолеть нанесённый санкциями экономический ущерб. Более того, 58,6% опрошенных убеждены, что санкции только подстегнут развитие отечественной экономики.
Ещё один вопрос касался разработки биологического оружия на Украине. Выяснилось, что 84,4% сограждан в курсе того, что на территории Незалежной находятся финансируемые США биолаборатории. 66,5% человек убеждены, что учёные в них работают над созданием биологического оружия.
А 22 апреля Лайф также рассказывал о результатах исследования ФОМ, в котором респондентам предложили оценить работу Путина. Оказалось, что положительно оценивают 81% россиян. Что касается рейтинга доверия, то данный показатель составляет 79%.
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