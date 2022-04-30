Политолог Колчин уличил Киев в презрении к простым украинцам из-за ударов по Херсону

По словам собеседника Лайфа, становится очевидно, что власти не воспринимают земли, регионы и инфраструктуру Незалежной "своими" и уничтожают всё через тактику "выжженной земли".

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин в беседе с Лайфом заявил, что Киев не заинтересован в сохранении целостности страны или жизни собственных граждан, а только в реализации интересов западных стран, субсидирующих первых лиц государства.

"Решения украинских властей целенаправленно ведут к дезинтеграции освобождённых территорий от Украины. Недавний удар ракетами "Точка-У" и "Ураган" по центру Херсона продемонстрировал полное презрение киевских властей к жизни собственных мирных граждан. Целью националистов стали объекты гражданской инфраструктуры, никак не связанные с российскими военными частями", — сказал эксперт.

По его мнению, повторяется донецко-луганский сценарий, когда жители целых областей были объявлены "сепаратистами" и врагами "единой и неделимой Украины". Причём данная политика может иметь только единственную цель, которой является дальнейшая эскалация конфликта.

В "сепаратисты" записывают жителей освобождённых городов Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Этому свидетельствует множество военных преступлений украинских частей против мирного населения: расстрелы автомобилей, уничтожение гражданской инфраструктуры, мародёрство и грабёж. Причём процесс проводится всё интенсивнее по мере отхода частей ВСУ.

"Становится очевидно, что руководство Украины не воспринимает эти земли, регионы и инфраструктуру своими, уничтожает всё через тактику "выжженной земли", а вот Россия, напротив, несмотря на то что освобождает украинские территории, заботится о мирных жителях, оказывает гуманитарную помощь, восстанавливает объекты инфраструктуры, обеспечивает безопасность", — подчеркнул политолог.

Главной целью киевского режима, уже очевидно, являются не целостность страны или жизнь собственных граждан, а только реализация интересов западных стран, субсидирующих первых лиц. И неважно при этом, какие это интересы: уничтожение граждан Украины или России — будет выполнен любой преступный приказ, заключил Колчин.