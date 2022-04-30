В украинском Бердянске начнут выдавать зарплаты и пенсии в рублях

В данный момент городской бюджет пока не может обеспечить все выплаты, поэтому мэрия намерена обращаться к России с просьбой о дотациях.

В Запорожской области Украины, в городе Бердянск, мэрия готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в российской валюте. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Александр Сауленко.

"Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока ещё в большинстве своём гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись", — рассказал Сауленко журналистам.

По его словам, сейчас ведётся работа с предпринимателями. Им предлагается получить лицензию и работать, выплачивая налог по созданному упрощённому налоговому кодексу. За счёт этих средств будет формироваться городской бюджет, который потом пойдёт, в частности, на выдачу пенсий. В данный момент город не может обеспечить все выплаты, поэтому мэрия намерена обращаться к России с просьбой о дотациях.

"Большинство магазинов, рынков уже возобновили работу. Даже кафе, развлекательные моменты присутствуют. Это свидетельствует о том, что город возвращается к мирной жизни, и, я думаю, у нас всё будет хорошо", — добавил исполняющий обязанности мэра.