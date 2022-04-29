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Регион
Опубликовано 29 апреля 2022, 09:18
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Украина перестала выплачивать пенсии жителям Херсонской области

Местные власти справятся с последствиями кризиса, так как в регион заходит рубль и налаживаются связи с Крымом, считает бывший нардеп Журавко.

Власти Украины прекратили выплаты пенсионерам и сотрудникам бюджетных учреждений в Херсонской области. Об этом рассказал РИА "Новости" экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

"Украина перестала выполнять свои финансовые обязательства перед жителями Херсонской области. Пенсии и зарплаты бюджетникам больше украинской стороной не выдаются. Фактически киевский режим задумал устроить геноцид местного населения", — сообщил Журавко.

По словам бывшего нардепа, в области постепенно закрываются украинские банки — тем самым они пытаются "парализовать экономическую деятельность", но местные власти с этим справляются. К тому же в регион заходит рубль и налаживаются связи с Крымом, заключил экс-депутат.

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Ранее Лайф сообщал, что Россия выплатила более 60 млн рублей пенсионерам и бюджетникам на Украине. Также с 20 апреля МЧС России доставило на освобождённые территории более 700 тонн груза, в который вошли вода, продукты, лекарства и другие средства первой необходимости.

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Pixabay

Оксана Попова
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