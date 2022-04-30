Ватикан счёл бессмысленным визит папы римского в Киев
Но понтифик готов сделать всё, что в его силах, чтобы способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине.
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что, несмотря на желание папы римского Франциска совершить апостольскую поездку на Украину, в текущей ситуации такой визит не имел бы смысла.
"Желание совершить апостольскую поездку на Украину остаётся живым в его (папы Франциска. — Прим. Лайфа) сердце, однако его реализация обусловлена возможностью содействовать реальному улучшению ситуации в стране. Как он сам объяснил, поездка не имела бы смысла, если бы на следующий день война возобновилась, как и прежде", — заявил госсекретарь в интервью туринской газете La Stampa.
Паролин добавил, что понтифик готов сделать всё, что в его силах, чтобы способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине.
Ранее Лайф писал, что папа римский призвал патриарха Кирилла молиться друг за друга. Он отметил необходимость "нести заслуживающее доверия свидетельство о евангельской вести о воскресшем Христе".
ТАСС / Picture alliance / Stefano Spazi