Папа римский Франциск не исключил возможности визита на Украину

За последний месяц понтифик получил несколько приглашений в украинскую столицу, в том числе от мэра Виталия Кличко и президента Владимира Зеленского.

Папа римский Франциск заявил, что рассматривает возможность поездки в Киев. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил американский журналист Клаудио Лаванга, который входит в папский пресс-пул.

"По дороге на Мальту я спросил у папы Франциска, рассматривает ли он визит в Киев. Он ответил: "Да, это [предложение] на столе", — написал Лаванга.