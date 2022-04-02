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Опубликовано 2 апреля 2022, 09:22

Папа римский Франциск не исключил возможности визита на Украину

Обложка © Flickr / Catholic Church England and Wales

Обложка © Flickr / Catholic Church England and Wales

За последний месяц понтифик получил несколько приглашений в украинскую столицу, в том числе от мэра Виталия Кличко и президента Владимира Зеленского.

Папа римский Франциск заявил, что рассматривает возможность поездки в Киев. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил американский журналист Клаудио Лаванга, который входит в папский пресс-пул.

"По дороге на Мальту я спросил у папы Франциска, рассматривает ли он визит в Киев. Он ответил: "Да, это [предложение] на столе", — написал Лаванга.

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Ранее папа римский Франциск призвал членов мирового сообщества закончить конфликт на Украине. Понтифик рассказал, что в Рим прибыли дети, пострадавшие в Незалежной, и что им теперь оказывается помощь. Он также объяснил, что мир — это гармония различий, которую можно достигнуть, если соединиться народами.

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Григорий Воронцов
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