Па данным ведомства, подразделения ВСУ уже установили вблизи населённого пункта Цуповка артиллерийские орудия для нанесения огневого удара по гражданским.

Официальный Киев продолжает подготовку чудовищных и безжалостных провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения в своих же действиях Вооружённые силы России, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"С этой целью вблизи населённого пункта Цуповка Харьковской области подразделения ВСУ установили артиллерийские орудия для нанесения огневого удара в ходе массовой эвакуации мирного населения по организованному украинской стороной гумкоридору из Харькова в западном направлении. Российской стороной достоверно установлено, что эту чудовищную кровавую акцию неонацисты планируют осуществить в ближайшее время", — уточнил он.