МО РФ уличило Украину в планах обстрелять мирное население во время эвакуации из Харькова
Па данным ведомства, подразделения ВСУ уже установили вблизи населённого пункта Цуповка артиллерийские орудия для нанесения огневого удара по гражданским.
Официальный Киев продолжает подготовку чудовищных и безжалостных провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения в своих же действиях Вооружённые силы России, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"С этой целью вблизи населённого пункта Цуповка Харьковской области подразделения ВСУ установили артиллерийские орудия для нанесения огневого удара в ходе массовой эвакуации мирного населения по организованному украинской стороной гумкоридору из Харькова в западном направлении. Российской стороной достоверно установлено, что эту чудовищную кровавую акцию неонацисты планируют осуществить в ближайшее время", — уточнил он.
Ранее Лайф сообщал, что СК завёл уголовное дело из-за фейков о ВС России после провокации в Буче. Согласно данным Минобороны РФ, опубликованные киевским режимом материалы о событиях в этом городе не соответствуют действительности.
ТАСС / Пётр Ковалёв