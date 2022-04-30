ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 апреля 2022, 19:10
4745

Киев передаёт Румынии зерно и скот в обмен на оружие, несмотря на нехватку продовольствия

Массовый вывоз осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю.

Украина отправила Румынии 20 миллионов тонн зерна и сельскохозяйственных животных, в обмен получив оружие и боеприпасы, хотя в стране не хватает продовольствия. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По имеющимся данным, украинскими властями на ежедневной основе организован массовый вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю зерна, кукурузы, масляных культур и сельскохозяйственных животных в Румынию", — пояснил он.

Вооружение идёт тем же маршрутом в обратном направлении, добавил Мизинцев. Также генерал обратил внимание на то, что в большей части Украины остро чувствуется дефицит зерновых культур для посевных работ.

Человечеству предрекли голод из-за Украины
Человечеству предрекли голод из-за Украины

Ранее сообщалось, что на Украине не хватает топлива на АЗС из-за "уничтожения части инфраструктуры" и остановки Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Министерство экономики и Министерство энергетики Незалежной проводят постоянные консультации с топливными компаниями.

BannerImage

ТАСС / Марченко Анна

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar