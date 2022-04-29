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Опубликовано 29 апреля 2022, 18:22

Премьер Украины Шмыгаль сообщил о дефиците автомобильного топлива в стране

Он надеется, что проблему удастся решить за неделю. Сейчас киевские власти ведут переговоры с топливными компаниями.

На Украине не хватает топлива на АЗС из-за "уничтожения части инфраструктуры" и остановки Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Об этом рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"В последнее время наблюдается проблема с топливом на автозаправочных станциях", — написал он в "Телеграме".

По его словам, проблему дефицита топлива можно решить в течение недели. Для этого Министерство экономики и Министерство энергетики Украины проводят постоянные консультации с топливными компаниями. "Сегодня правительство приняло изменения к государственному регулированию цен на нефтепродукты", — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили высокоточным оружием большой дальности объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода и хранилища с нефтепродуктами для ВСУ на окраине Кременчуга.

Шмыгаль назвал переговоры о гарантиях безопасности для Украины непростыми
Шмыгаль назвал переговоры о гарантиях безопасности для Украины непростыми
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ТАСС / Терещенко Михаил

Татьяна Миссуми
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