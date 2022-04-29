Премьер Украины Шмыгаль сообщил о дефиците автомобильного топлива в стране

Он надеется, что проблему удастся решить за неделю. Сейчас киевские власти ведут переговоры с топливными компаниями.

На Украине не хватает топлива на АЗС из-за "уничтожения части инфраструктуры" и остановки Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Об этом рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"В последнее время наблюдается проблема с топливом на автозаправочных станциях", — написал он в "Телеграме".

По его словам, проблему дефицита топлива можно решить в течение недели. Для этого Министерство экономики и Министерство энергетики Украины проводят постоянные консультации с топливными компаниями. "Сегодня правительство приняло изменения к государственному регулированию цен на нефтепродукты", — подчеркнул Шмыгаль.