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Опубликовано 25 апреля 2022, 07:43

ВС России уничтожили объекты НПЗ и хранилища топлива для ВСУ в Кременчуге

Оперативно-тактической и армейской авиацией было поражено 56 военных объектов Украины, включая два пункта управления.

Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили высокоточным оружием большой дальности объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода и хранилища с нефтепродуктами для ВСУ на окраине Кременчуга. Об этом сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуга уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск", — отметил Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено: 56 военных объектов Украины, включая два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населённого пункта Новая Дмитровка.

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Ранее Лайф сообщал, что войска России уничтожили цеха завода по производству взрывчатки и пороха для ВСУ. Также за ночь поражено девять военных объектов Украины, включая один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и места сосредоточения живой силы и военной техники.

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Андрей Бражников
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