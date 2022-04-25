ВС России уничтожили объекты НПЗ и хранилища топлива для ВСУ в Кременчуге

Оперативно-тактической и армейской авиацией было поражено 56 военных объектов Украины, включая два пункта управления.

Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили высокоточным оружием большой дальности объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода и хранилища с нефтепродуктами для ВСУ на окраине Кременчуга. Об этом сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуга уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск", — отметил Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено: 56 военных объектов Украины, включая два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населённого пункта Новая Дмитровка.