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Регион
Опубликовано 30 апреля 2022, 09:21
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Порт Мариуполя готовят к возобновлению работы

Обложка © ТАСС / Николай Тришин

Обложка © ТАСС / Николай Тришин

Внимание уделяют в том числе и причалам, по территории гавани перемещаются различные погрузочные машины. Также проводятся проверки на наличие взрывоопасных предметов.

Сотрудники морского порта в Мариуполе начали готовить гавань к возобновлению работы. Кроме того, задействованы и представители Донецкой Народной Республики (ДНР), пишет РИА "Новости".

В ходе работ внимание уделяют в том числе и причалам, по территории гавани перемещаются различные погрузочные машины. Также работники мариупольского порта приступили к осмотру уцелевшей техники, в ближайшее время которой будет дана оценка дальнейшей пригодности.

По данным агентства, также на месте работают сотрудники МЧС ДНР. Они проводят проверку территории порта на наличие взрывоопасных предметов.

Беспилотник снял на видео два грузовых судна в порту Мариуполя
Беспилотник снял на видео два грузовых судна в порту Мариуполя

В середине апреля Минобороны РФ сообщало, что морской торговый порт Мариуполя полностью освобождён от боевиков украинского нацистского батальона "Азов". Уточнялось, что оставшиеся в городе подразделения ВСУ и нацистов блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.

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Николь Вербер
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