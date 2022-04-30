Порт Мариуполя готовят к возобновлению работы

Внимание уделяют в том числе и причалам, по территории гавани перемещаются различные погрузочные машины. Также проводятся проверки на наличие взрывоопасных предметов.

Сотрудники морского порта в Мариуполе начали готовить гавань к возобновлению работы. Кроме того, задействованы и представители Донецкой Народной Республики (ДНР), пишет РИА "Новости".

В ходе работ внимание уделяют в том числе и причалам, по территории гавани перемещаются различные погрузочные машины. Также работники мариупольского порта приступили к осмотру уцелевшей техники, в ближайшее время которой будет дана оценка дальнейшей пригодности.

По данным агентства, также на месте работают сотрудники МЧС ДНР. Они проводят проверку территории порта на наличие взрывоопасных предметов.