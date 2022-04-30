Порт Мариуполя готовят к возобновлению работы
Обложка © ТАСС / Николай Тришин
Внимание уделяют в том числе и причалам, по территории гавани перемещаются различные погрузочные машины. Также проводятся проверки на наличие взрывоопасных предметов.
Сотрудники морского порта в Мариуполе начали готовить гавань к возобновлению работы. Кроме того, задействованы и представители Донецкой Народной Республики (ДНР), пишет РИА "Новости".
В ходе работ внимание уделяют в том числе и причалам, по территории гавани перемещаются различные погрузочные машины. Также работники мариупольского порта приступили к осмотру уцелевшей техники, в ближайшее время которой будет дана оценка дальнейшей пригодности.
По данным агентства, также на месте работают сотрудники МЧС ДНР. Они проводят проверку территории порта на наличие взрывоопасных предметов.
В середине апреля Минобороны РФ сообщало, что морской торговый порт Мариуполя полностью освобождён от боевиков украинского нацистского батальона "Азов". Уточнялось, что оставшиеся в городе подразделения ВСУ и нацистов блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.