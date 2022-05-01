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Опубликовано 1 мая 2022, 08:34
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Минобороны: Из ближайших к "Азовстали" домов эвакуировали 46 мирных жителей

Граждан на автобусах доставили в населённый пункт Безыменное, где им предоставили ночлег и питание, а также предложили необходимую медицинскую помощь.

Эвакуация людей из ближайших к "Азовстали" домов в Мариуполе. Видео © Минобороны РФ

Из ближайших к заводу "Азовсталь" в Мариуполе жилых домов 30 апреля вышли две группы гражданских, в общей сложности эвакуировано 46 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате установления режима тишины и открытия гуманитарного коридора в дневное время вышло 25 местных жителей. А с наступлением тёмного времени суток дома покинула ещё одна группа из 21 человека. На автобусах их доставили в населённый пункт Безыменное, где предоставили ночлег, питание и необходимую медицинскую помощь.

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Ранее Лайф рассказывал, что в сам Мариуполь возвращается жизнь. В городе уже открылись магазины и начался разбор завалов при участии МЧС. Ведомство ввозит новую технику, с помощью которой коммунальные службы и спасатели будут расчищать завалы и наводить порядок на улицах.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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