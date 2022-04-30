Передвижение украинских боевиков на "Азовстали" сняли с квадрокоптера

На кадрах три человека в военной форме и касках обходят угол одного из зданий в районе складского цеха и заходят внутрь пристройки, держа в руках что-то похожее на стрелковое оружие.

С высоты птичьего полёта сняли передвижение украинских военных на заблокированной территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Кадры с квадрокоптера публикует РИА "Новости".

На видео, снятом в северной части комбината, три человека в военной форме и касках обходят угол одного из зданий в районе складского цеха и двигаются внутрь пристройки. При этом в руках они держат что-то похожее на стрелковое оружие: автоматы, винтовки или ручные пулемёты.