В Новой Каховке вернули на прежнее место снесённый в 2014 году памятник Ленину
Памятник Ленину в Новой Каховке восстановлен на прежнем месте. Фото © Telegram / SHOT
Скульптура сохранилась благодаря стараниям горожан. Они спрятали её в одном из местных колхозов.
В освобождённой Новой Каховке на прежнее место вернули памятник Ленину. Видео © Telegram/SHOT
В освобождённой Новой Каховке на прежнее место вернули памятник Ленину. Его демонтировали украинские националисты в 2014 году. На публикуемых SHOT кадрах автокран поднимает скульптуру на пьедестал.
По словам местных жителей, им удалось все эти годы прятать памятник под тентом на территории одного из колхозов. Большое везение, что он не был сброшен и разбит во время демонтажа, как обычно нацисты расправляются с собственной историей.
Ранее Лайф писал, что освобождённая Новая Каховка в Херсонской области впервые за восемь лет готовится к 9 Мая. В городе устанавливают красные знамёна Победы, копии флага, водружённого в 1945 году над Рейхстагом. По словам активистов движения "Дорога жизни", этого момента многие давно ждали.