В Новой Каховке вернули на прежнее место снесённый в 2014 году памятник Ленину

Скульптура сохранилась благодаря стараниям горожан. Они спрятали её в одном из местных колхозов.

В освобождённой Новой Каховке на прежнее место вернули памятник Ленину. Видео © Telegram/SHOT

В освобождённой Новой Каховке на прежнее место вернули памятник Ленину. Его демонтировали украинские националисты в 2014 году. На публикуемых SHOT кадрах автокран поднимает скульптуру на пьедестал.

По словам местных жителей, им удалось все эти годы прятать памятник под тентом на территории одного из колхозов. Большое везение, что он не был сброшен и разбит во время демонтажа, как обычно нацисты расправляются с собственной историей.