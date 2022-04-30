В Новой Каховке боец ВСУ попросил отца сдать российским военным его схрон с оружием

В доме были спрятаны 10 автоматов с полными боекомплектами и два пистолета Макарова с обоймами на случай возвращения самого силовика или его коллег.

Российские военные обнаружили тайник украинского прапорщика в доме в Новой Каховке. Видео © SHOT

В Новой Каховке в Херсонской области бывший боец Вооружённых сил Украины 32-летний прапорщик Дмитрий Н. попросил отца рассказать российским военным о его схроне с оружием, который он сделал в печке дома перед отступлением.

По данным телеграм-канала SHOT, Вооружённые силы РФ разбили подразделение прапорщика в первом же бою, после чего он сбежал в Кривой Рог. Перед этим мужчина успел спрятать в доме отца 10 автоматов с полными боекомплектами и два пистолета Макарова с обоймами на случай своего возвращения или других бойцов ВСУ. Вскоре Дмитрий понял, что его сослуживцы не смогут вернуться в город и тайник ставит под угрозу безопасность его семьи, поэтому он решил отдать всё российским военным.

Солдаты рассказали, что перед отступлением украинские силовики часто оставляют подобные схроны с оружием. По их словам, это делается для того, чтобы позже они могли проводить диверсионно-разведывательную деятельность на территории, которая находится под контролем ВС России. По их мнению, опасность таких тайников заключается в том, что о них могут узнать деструктивно настроенные люди и применить найденное оружие против военных или мирных граждан.