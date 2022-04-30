Путин подписал указ о выплатах семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР

Речь в том числе идёт и о госслужащих, которые были отправлены в республики Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах лицам, командированным в ДНР и ЛНР для оказания помощи населению и восстановления инфраструктуры. В случае гибели их семьи получат 5 миллионов рублей, а при ранении — 3 миллиона, говорится на портале правовой информации.

"В случае гибели (смерти) направленных (командированных) для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей в равных долях... получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении указанных задач, работ осуществляется единовременная выплата в размере трёх миллионов рублей", — отмечается в тексте.