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Опубликовано 30 апреля 2022, 14:34

Путин подписал указ о выплатах семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР

Речь в том числе идёт и о госслужащих, которые были отправлены в республики Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах лицам, командированным в ДНР и ЛНР для оказания помощи населению и восстановления инфраструктуры. В случае гибели их семьи получат 5 миллионов рублей, а при ранении — 3 миллиона, говорится на портале правовой информации.

"В случае гибели (смерти) направленных (командированных) для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей в равных долях... получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении указанных задач, работ осуществляется единовременная выплата в размере трёх миллионов рублей", отмечается в тексте.

Путин подписал закон о признании участников "Операции Z" ветеранами боевых действий
Путин подписал закон о признании участников "Операции Z" ветеранами боевых действий

Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей в случае гибели сотрудников на границах с Украиной, ДНР и ЛНР, выполняющих задачи в рамках "Операции Z".

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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