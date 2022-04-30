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Регион
Опубликовано 30 апреля 2022, 14:24

Умер знаменитый футбольный агент Мино Райола

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Он работал с целым рядом знаменитых игроков, таких как Златан Ибрагимович, Павел Недвед, Поль Погба, Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумма.

Умер известный и один из самых влиятельных футбольных агентов в мире Мино Райола. Об этом сообщается в его соцсетях от имени членов семьи.

"Сообщаем о смерти самого заботливого и невероятного футбольного агента. Он до самого конца боролся с болезнью, прикладывая для этого все свои силы, как и за столом переговоров для защиты футболистов. Мы гордимся им", говорится в сообщении.

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В последнее время Райола боролся с болезнью лёгких. В январе стало известно, что он попал в реанимацию клиники в Милане и находился под наблюдением врачей.

На этой неделе СМИ уже сообщали о смерти Райолы. 28 апреля футбольный агент опровергал эту информацию.

54-летний Райола работал с целым рядом знаменитых футболистов. В число его клиентов входили швед Златан Ибрагимович, чех Павел Недвед, француз Поль Погба, итальянцы Марко Верратти, Джанлуиджи Доннарумма и Марио Балотелли, армянин Генрих Мхитарян и норвежец Эрлинг Холанд.

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Роман Фейгин
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