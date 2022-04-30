Умер знаменитый футбольный агент Мино Райола

Он работал с целым рядом знаменитых игроков, таких как Златан Ибрагимович, Павел Недвед, Поль Погба, Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумма.

Умер известный и один из самых влиятельных футбольных агентов в мире Мино Райола. Об этом сообщается в его соцсетях от имени членов семьи.

"Сообщаем о смерти самого заботливого и невероятного футбольного агента. Он до самого конца боролся с болезнью, прикладывая для этого все свои силы, как и за столом переговоров для защиты футболистов. Мы гордимся им", — говорится в сообщении.

В последнее время Райола боролся с болезнью лёгких. В январе стало известно, что он попал в реанимацию клиники в Милане и находился под наблюдением врачей.