Умер знаменитый футбольный агент Мино Райола
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Он работал с целым рядом знаменитых игроков, таких как Златан Ибрагимович, Павел Недвед, Поль Погба, Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумма.
Умер известный и один из самых влиятельных футбольных агентов в мире Мино Райола. Об этом сообщается в его соцсетях от имени членов семьи.
"Сообщаем о смерти самого заботливого и невероятного футбольного агента. Он до самого конца боролся с болезнью, прикладывая для этого все свои силы, как и за столом переговоров для защиты футболистов. Мы гордимся им", — говорится в сообщении.
В последнее время Райола боролся с болезнью лёгких. В январе стало известно, что он попал в реанимацию клиники в Милане и находился под наблюдением врачей.
На этой неделе СМИ уже сообщали о смерти Райолы. 28 апреля футбольный агент опровергал эту информацию.
54-летний Райола работал с целым рядом знаменитых футболистов. В число его клиентов входили швед Златан Ибрагимович, чех Павел Недвед, француз Поль Погба, итальянцы Марко Верратти, Джанлуиджи Доннарумма и Марио Балотелли, армянин Генрих Мхитарян и норвежец Эрлинг Холанд.